Serie A, gol più bello della giornata: stacco alla Cr7 di un centrocampista (Video) (Di lunedì 1 marzo 2021) La Serie A ci ha regalato un’altra giornata piena di colpi di scena e con gol veramente bellissimi, ma ce n’è uno impossibile da non citare. Antonin Barak (Getty Images)La rete più bella non può che essere quella di Antonin Barak valida per l’1-1 di Verona Juventus, la gara finirà poi così. Il centrocampista ex Udinese è saltato in terzo tempo lasciando a terra Alex Sandro che non riesce a sfiorargli nemmeno la spalla nonostante il salto. Si tratta di una rete straordinaria per bellezza e tempismo che mette in ginocchio la Juventus e che rompe il sogno Scudetto. Serie A, la rete più bella della giornata: chi è Barak? Antonin Barak (Getty Images)Antonin Barak si è riscoperto in questa stagione e non è un caso che la rete più bella ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) LaA ci ha regalato un’altrapiena di colpi di scena e con gol veramente bellissimi, ma ce n’è uno impossibile da non citare. Antonin Barak (Getty Images)La rete più bella non può che essere quella di Antonin Barak valida per l’1-1 di Verona Juventus, la gara finirà poi così. Ilex Udinese è saltato in terzo tempo lasciando a terra Alex Sandro che non riesce a sfiorargli nemmeno la spnonostante il salto. Si tratta di una rete straordinaria per bellezza e tempismo che mette in ginocchio la Juventus e che rompe il sogno Scudetto.A, la rete più bella: chi è Barak? Antonin Barak (Getty Images)Antonin Barak si è riscoperto in questa stagione e non è un caso che la rete più bella ...

OptaPaolo : 00:32 - Quello di Romelu #Lukaku (00:32) è il secondo gol più veloce dell'#Inter in Serie A da quando Opta raccogli… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Genoa 2-0, rete di Darmian M. (INT) - SkySport : Roma-Milan ora su Sky Sport Uno: segui il LIVE - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ROMA-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Kessie (42') ? #Veretout (50') ? #Rebic (58') ? ? - MraCnz : Nei maggiori campionati in Europa e in italia dalla serie D alla serie A l'unica squadra che ha subìto meno gol(9)… -