Serie A, gli arbitri della 25a giornata: ecco le designazioni

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 25a giornata di Serie A in programma fra domani e giovedì. ecco tutti gli arbitri.

ATALANTA – CROTONE h. 20.45
SOZZA
ROBILOTTA – TARDINO
IV: LA PENNA
VAR: CHIFFI
AVAR: FIORITO

BENEVENTO – H. VERONA h. 20.45
AYROLDI
CARBONE – MORO
IV: PATERNA
VAR: GUIDA
AVAR: LONGO

CAGLIARI – BOLOGNA h. 20.45
DI BELLO
PASSERI – ROCCA
IV: VOLPI
VAR: MARIANI
AVAR: DEL GIOVANE

FIORENTINA – ROMA h. 20.45
CALVARESE
BRESMES – GALETTO
IV: ABISSO
VAR: AURELIANO
AVAR: TOLFO

GENOA – SAMPDORIA h. 20.45
PAIRETTO
COSTANZO – VIVENZI
IV: MARESCA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: ...

