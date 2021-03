Serie A femminile | facciamo il punto sul campionato?

(Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo la pausa per l’incontro della Nazionale che è valso la qualificazione agli Europei del 2022, è tornato ildi. La giornata numero 14 non visto pareggi ma un equilibrio tra vittorie interne e vittorie in trasferta. La sorpresa è la sconfitta della Fiorentina sul campo del Florentia San Gimignano. Negli anticipi del sabato goleada del Milan che chiude la partita contro il Pink Bari con un tennistico 1-6. Doppietta di Valentina Giacinti che avvicina la vetta della classifica marcatrici portandosi a 12 gol, a segno due volte anche Yui Hasegawa per quella che è stata la tredicesima sconfitta in questodella formazione barese. Difesa colabrodo con 38 reti al passivo e solo 3 punti nel paniere, la squadra pugliese non sembra poter risalire verso la zona salvezza. Torna al gol ...

FIGCfemminile : ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto… - solopoesia : RT @ROMAcfem: Serie B ?? Roma Calcio Femminile - Ravenna Gol gol goooool ?? 1-0 per le Giallorosse ?? #perquestamagliastorica ???? https://t.… - BalaHector : RT @ROMAcfem: Serie B ?? Roma Calcio Femminile - Ravenna Doppietta ?????? Analu Martinez ?? 3-0 ?? #perquestamagliastorica - irejdoc1897 : RT @FIGCfemminile: ?? La CLASSIFICA DELLA SERIE ??? ?? La Juve vince e torna a +3?? sul Milan. La Roma batte l’Empoli e sale al quarto posto… - Puro_Chivo : RT @ROMAcfem: Serie B ?? Roma Calcio Femminile - Ravenna Doppietta ?????? Analu Martinez ?? 3-0 ?? #perquestamagliastorica -

Ultime Notizie dalla rete : Serie femminile

...NewsC Primavera Berretti Under 18 Under 17 A e B Under 16 A e B Under 15 A e B Under 17C Under 16C Under 15C Under 14 Under 13 Tutti gli articoliA ...Colpisce in particolare il genere, ma non è molto frequente. Ecco perché Simonetta ... colpisca dal cervello al cuore, fino alla sfera psicologica, e comporti tutta unadi patologie ...SASSARI. C’è ancora la sfida Sassari-Venezia sulla ruota della serie A, ma stavolta si tratta delle squadre femminili e il teatro della sfida sarà il Taliercio di Mestre. Questo pomeriggio alle 18 va ...Si è chiuso al Taliercio il weekend sportivo nel segno della sfida tra Sassari e Venezia con una vittoria per parte con il doppio incontro tra campionato LBA disputato ieri e il match della Tec ...