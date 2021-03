Serie A | designazioni arbitrali della 25^ giornata | derby di Genova a Pairetto | Juventus-Spezia…

Mediagol : #SerieA, designazioni arbitrali della 25^ giornata: derby di Genova a Pairetto, Juventus-Spezia... - GoldelNapoli : Le designazioni - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Arbitri Serie A: #Fiorentina-#Roma a Calvarese, il #derbyGenova a #Pairetto. Tutte le designazioni - clikservernet : Serie A, le designazioni arbitrali della 25a giornata: derby di Genova a Pairetto - Noovyis : (Serie A, le designazioni arbitrali della 25a giornata: derby di Genova a Pairetto) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

FantaMaster

L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 28a giornata del Campionato diC , Girone C, 2020/21. (NELLA FOTO IN ALTO IL RIEPILOGO):L'AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno le gare valide per la 25° giornata di andata del Campionato diA 2020/21 in programma mercoledì 3 marzo 2021. ATALANTA " CROTONE h. 20.45 SOZZA ROBILOTTA " TARDINO IV: LA PENNA VAR: CHIFFI AVAR: FIORITO BENEVENTO " H. VERONA h. 20.45 AYROLDI CARBONE " MORO ...Di seguito le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Per la sfida del Napoli c'è l'esordio di Marini della sezione di Roma.Sono state diramate le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale di serie A, in campo da domani a giovedì, la sesta giornata del girone di ritorno ...