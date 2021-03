“Sembra un venditore ambulante”. La ‘battutaccia’ di Giancarlo Magalli sul collega conduttore. Tutti sorpresi da quello che ha detto (Di lunedì 1 marzo 2021) Giancarlo Magalli conduce “I Fatti Vostri” da ormai 30 anni. Il suo esordio alla guida del programma, che va in onda su Rai2 dalle 11 di mattina alle 13, risale infatti al lontano 1991. Il suo simpatico volto e la sua ironia, a volte tagliente, sono ben noti al grande pubblico. La professionalità deE il conduttore si sente così a suo agio che, a volte, si lascia un po’ andare. Una battuta è sempre una battuta, ma a volte le parole sono come pietre. Quanto avvenuto nell’ultima puntata di lunedì primo marzo può rendere l’idea. Subito dopo le consuete previsioni meteo ad introdurre il gioco è Stefano Palatresi che, smessi i panni del cantante e musicista, indossa quelli del co-conduttore al fianco di Magalli e della bella e spiritosa Samanta Togni. Palatresi intona Il Carrozzone di Renato Zero per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)conduce “I Fatti Vostri” da ormai 30 anni. Il suo esordio alla guida del programma, che va in onda su Rai2 dalle 11 di mattina alle 13, risale infatti al lontano 1991. Il suo simpatico volto e la sua ironia, a volte tagliente, sono ben noti al grande pubblico. La professionalità deE ilsi sente così a suo agio che, a volte, si lascia un po’ andare. Una battuta è sempre una battuta, ma a volte le parole sono come pietre. Quanto avvenuto nell’ultima puntata di lunedì primo marzo può rendere l’idea. Subito dopo le consuete previsioni meteo ad introdurre il gioco è Stefano Palatresi che, smessi i panni del cantante e musicista, indossa quelli del co-al fianco die della bella e spiritosa Samanta Togni. Palatresi intona Il Carrozzone di Renato Zero per la ...

