Scuole, da oggi si torna in Dad: prime richieste di ricorso al Tar anche nel Sannio (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCeppaloni (Bn) – Da oggi, e fino al 14 marzo, tutte le Scuole tornano in Dad. Lo ha deciso il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, annunciandolo lo scorso venerdì nella consueta diretta social per fare il punto sulla situazione epidemiologica nella Regione. La decisione, come affermato da De Luca, è stata assunta per rallentare il diffondersi del contagio all'interno delle Scuole e consentire, in queste due settimane di "stop", la vaccinazione del personale docente e non docente. Ciò che aveva auspicato il governatore, ovvero una tregua dei "No Dad" nei ricorsi al TAR, non si è concretizzato. Nel Sannio, e precisamente a Ceppaloni, il gruppo di minoranza "Cittadinanza Attiva per Ceppaloni", ad esempio, ha indirizzato una pec al sindaco Ettore De Blasio ...

