Scuole chiuse | congedi parentali e bonus baby sitter retroattivi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il governo pensa a nuovi aiuti per le famiglie figli con meno di 14 anni costretti a restare a casa perché lesono. Allo studio, in alternativa allo smart working, un congedo parentale con stipendio ridotto al 50% oppure una riedizione delintrodotto durante la prima ondata. “Siamo già al lavoro” per garantire “retribuiti ed estesi come età fino a 14 anni, ma anche dopo i 14 anni non retribuiti, smart working come diritto per i genitori. Lavoriamo a forme di sostegno per le famiglie, anche come voucher. Siamo già al lavoro, anche col Mef, il governo è pronto. Dobbiamo dare tutele e garanzie alle famiglie” ha detto la ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità, Elena ...