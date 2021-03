Scuole Campania, la protesta dei genitori No Dad: “2 giorni di disconnessione contro la chiusura” (Di lunedì 1 marzo 2021) Due giornate di "disconnessione" dalla didattica a distanza. Questa la forma di protesta lanciata da un gruppo di genitori "no Dad" della Campania contro la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di chiudere gli istituti scolastici da oggi, lunedì 1° marzo, a domenica 14 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) Due giornate di "" dalla didattica a distanza. Questa la forma dilanciata da un gruppo di"no Dad" dellala decisione del presidente della RegioneVincenzo De Luca di chiudere gli istituti scolastici da oggi, lunedì 1° marzo, a domenica 14 marzo. L'articolo .

