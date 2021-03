Scuola d’estate ma senza lezioni, l’esperto del Ministero: “Docenti non lavoreranno a luglio e agosto”. Le ipotesi allo studio (Di lunedì 1 marzo 2021) L'idea del nuovo comitato di esperti del Ministero sarebbe quella di aprire gli istituti anche d'estate, proponendo però attività educative di ogni tipo: artistiche, sportive e musicali. E dunque non si tratterebbe di un prolungamento della Scuola per tutti e soprattuto non sarebbe un recupero generalizzato degli apprendimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 1 marzo 2021) L'idea del nuovo comitato di esperti delsarebbe quella di aprire gli istituti anche d'estate, proponendo però attività educative di ogni tipo: artistiche, sportive e musicali. E dunque non si tratterebbe di un prolungamento dellaper tutti e soprattuto non sarebbe un recupero generalizzato degli apprendimenti. L'articolo .

