Scomparsa di Davide Astori | il ricordo della serie A nelle gare della venticinquesima

La serie A ricorderà Davide Astori nel terzo anniversario della scomparsa, avvenuta a Udine il 4 marzo 2018. Il ricordo avverrà in tutte le gare della 25/a giornata, in programma, appunto, fra il 2 e il 4 marzo. La Fiorentina, com'è noto, giocherà mercoledì 3 marzo, alle 20,45 contro la Roma al Franchi. Al minuto 13' 00'' su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di Davide.

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa Davide 3° anniversario Davide Astori: come sarà ricordato sui campi di Serie A MILANO - La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25ª giornata di Serie A TIM. Al minuto 13' 00'' su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di Davide, ...

Calcio: Lega Serie A ricorda Davide Astori, al 13' sarà proiettata foto in gare 25a giornata La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25ª giornata di Serie A Tim. Al minuto 13'00'' su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di Davide, ...

