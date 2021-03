Sci alpino, Lara Gut: “Incidenti? Dispiace da morire. Ma serve anche il riposo, siamo stanche a fine stagione” (Di lunedì 1 marzo 2021) Una voce dal coro. Autorevole, forte, carismatica. Precisa. E’ quella di Lara Gut, la svizzera del Canton Ticino in testa alla Coppa del Mondo generale a 8 gare dal termine della stagione, fresca di due titoli mondiali a Cortina e otto podi consecutivi nel circuito maggiore, in tre specialità diverse. Così Gut ha commentato i terribili Incidenti di ieri occorsi, in Trentino, sulla pista La VolatA, all’austriaca Rosina Schneeberger e alla norvegese Lie: “Fa tanto male vedere atlete che cadono così e che poi subiscono Incidenti gravi. La stanchezza a questo punto della stagione si fa sentire per tutte, io stessa l’ho accusata nell’ultima gara, domenica. Ecco, tre gare in velocità in tre giorni sono davvero tante, anche perché di fatto sono cinque in cinque giorni, con le ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Una voce dal coro. Autorevole, forte, carismatica. Precisa. E’ quella diGut, la svizzera del Canton Ticino in testa alla Coppa del Mondo generale a 8 gare dal termine della, fresca di due titoli mondiali a Cortina e otto podi consecutivi nel circuito maggiore, in tre specialità diverse. Così Gut ha commentato i terribilidi ieri occorsi, in Trentino, sulla pista La VolatA, all’austriaca Rosina Schneeberger e alla norvegese Lie: “Fa tanto male vedere atlete che cadono così e che poi subisconogravi. La stzza a questo punto dellasi fa sentire per tutte, io stessa l’ho accusata nell’ultima gara, domenica. Ecco, tre gare in velocità in tre giorni sono davvero tante,perché di fatto sono cinque in cinque giorni, con le ...

