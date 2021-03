Sassuolo, come sta Boga? Le ultime dopo l’allenamento odierno (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Sassuolo aspetta ancora Jerermie Boga: stagione sfortunata per l’esterno costellata da problemi fisici. Le ultime sulle sue condizioni Il Sassuolo e Roberto De Zerbi aspettano Jeremie Boga, alle prese con l’ennesimo problema fisico di questa stagione. Ecco le ultime dopo l’allenamento odierno e verso la gara contro il Napoli. «Sassuolo al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center: i neroverdi hanno svolto riscaldamento, partitella su campo ridotto, esercitazioni tattiche e situazioni sulle palle inattive. Lavoro differenziato per Jeremie Boga, Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilaspetta ancora Jerermie: stagione sfortunata per l’esterno costellata da problemi fisici. Lesulle sue condizioni Ile Roberto De Zerbi aspettano Jeremie, alle prese con l’ennesimo problema fisico di questa stagione. Ecco lee verso la gara contro il Napoli. «al lavoro questo pomeriggio al Mapei Football Center: i neroverdi hanno svolto riscaldamento, partitella su campo ridotto, esercitazioni tattiche e situazioni sulle palle inattive. Lavoro differenziato per Jeremie, Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches». Leggi su Calcionews24.com

