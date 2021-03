Sarkozy condannato a tre anni per corruzione (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a tre anni, due dei quali con la condizionale, per il cosiddetto “caso intercettazioni”, che lo vede accusato di corruzione e traffico di influenze. Sarkozy potrà scontare la pena ai domiciliari, con un braccialetto elettronico. Il tribunale di Parigi ha anche condannato il suo avvocato Thierry Herzog Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ex presidente francese, Nicolas, è statoa tre, due dei quali con la condizionale, per il cosiddetto “caso intercettazioni”, che lo vede accusato die traffico di influenze.potrà scontare la pena ai domiciliari, con un braccialetto elettronico. Il tribunale di Parigi ha ancheil suo avvocato Thierry Herzog

