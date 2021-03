Sarkozy condannato a tre anni per corruzione. “Può chiedere i domiciliari con braccialetto elettronico” (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni, uno in carcere due con la condizionale. I giudici hanno riconosciuto l’ex presidente francese colpevole di corruzione e traffico di influenze nell’ambito dello scandalo intercettazioni scoppiato nel 2014. Secondo il tribunale correzionale di Parigi c’era stato dunque “un patto di corruzione” tra Sarkozy, il suo avvocato Thierry Herzog e l’ex alto magistrato Gilber Azibert. Anche questi ultimi due sono stati condannati di conseguenza a tre anni, di cui uno in carcere. Il magistrato avrebbe di fatto ottenuto la promessa di vantaggi di carriera in cambio di informazioni su Sarkozy coperte da segreto istruttorio. Sarkozy condannato. Potrà ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Nicolasè statoa tre, uno in carcere due con la condizionale. I giudici hanno riconosciuto l’ex presidente francese colpevole die traffico di influenze nell’ambito dello scandalo intercettazioni scoppiato nel 2014. Secondo il tribunale correzionale di Parigi c’era stato dunque “un patto di” tra, il suo avvocato Thierry Herzog e l’ex alto magistrato Gilber Azibert. Anche questi ultimi due sono stati condannati di conseguenza a tre, di cui uno in carcere. Il magistrato avrebbe di fatto ottenuto la promessa di vantaggi di carriera in cambio di informazioni sucoperte da segreto istruttorio.. Potrà ...

