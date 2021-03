Sardegna zona bianca, Vella: “Vaccinare subito popolazione” (Di lunedì 1 marzo 2021) In Sardegna zona bianca da oggi, 1 marzo, “è il momento giusto per Vaccinare tutta la popolazione, sfruttando l’occasione data dalla zona bianca. Nei Paesi dove le vaccinazioni stanno andando molto bene, come in Inghilterra o Israele, hanno iniziato la campagna in pieno lockdown”. Lo dice all’Adnkronos l’infettivologo e docente universitario Stefano Vella, sposando la richiesta del presidente della Regione, Christian Solinas, di un impegno straordinario del Governo per Vaccinare nel giro di 30 giorni tutta la popolazione sarda, da oggi ufficialmente in zona bianca. Vella chiarisce subito che “zona bianca non significa ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Inda oggi, 1 marzo, “è il momento giusto pertutta la, sfruttando l’occasione data dalla. Nei Paesi dove le vaccinazioni stanno andando molto bene, come in Inghilterra o Israele, hanno iniziato la campagna in pieno lockdown”. Lo dice all’Adnkronos l’infettivologo e docente universitario Stefano, sposando la richiesta del presidente della Regione, Christian Solinas, di un impegno straordinario del Governo pernel giro di 30 giorni tutta lasarda, da oggi ufficialmente inchiarisceche “non significa ...

