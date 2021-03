Sardegna zona bianca: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 1 marzo 2021) La Sardegna è la prima regione che entra in zona bianca. Fino a oggi ci eravamo abituati a sentir parlare solo (ahinoi) di zone rosse, arancioni e gialle. L’aveva annunciata Giuseppe Conte nel suo ultimo discorso alla Nazione riguardo ai Dpcm, ma sembrava una chimera: chissà se davvero diventeremo mai (nel breve termine) bianchi. Eppure la Sardegna ce l’ha fatta e da stamattina, per decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, l’isola è bianca. Il che è possibile perché da tre settimane la regione ha un Rt basso (0,68), con 50 contagiati ogni 100mila persone. Numeri molto bassi, che hanno convinto il ministero di Lungotevere Ripa a dare il via libera. Ma a rimanere vigili, anche perché – è ovvio, essendo la prima – si vuole anche vedere come andrà a finire. Come se fosse (se si può dire) ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Laè la prima regione che entra in. Fino a oggi ci eravamo abituati a sentir parlare solo (ahinoi) di zone rosse, arancioni e gialle. L’aveva annunciata Giuseppe Conte nel suo ultimo discorso alla Nazione riguardo ai Dpcm, ma sembrava una chimera: chissà se davvero diventeremo mai (nel breve termine) bianchi. Eppure lace l’ha fatta e da stamattina, per decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza, l’isola è. Il che è possibile perché da tre settimane la regione ha un Rt basso (0,68), con 50 contagiati ogni 100mila persone. Numeri molto bassi, che hanno convinto il ministero di Lungotevere Ripa a dare il via libera. Ma a rimanere vigili, anche perché – è ovvio, essendo la prima – si vuole anche vedere come andrà a finire. Come se fosse (se si può dire) ...

