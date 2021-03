Sardegna: primo giorno verso la normalità (Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi, lunedì 1 marzo, la Sardegna è diventata zona bianca. I ristoratori sono già molto soddisfatti e felici dei primi risultati raggiunti, sono già fioccate le prenotazioni. “Siamo molto contenti, il sacrificio che abbiamo fatto ha dato i suoi risultati, è una boccata d’aria per chi fa questo mestiere”, ha commentato una proprietaria di un bar di Cagliari, ai microfoni di Mattino Cinque. Da oggi, dunque, in Sardegna cambiano gli orari del coprifuoco, non più alle 22 ma alle 23:30. Bar e ristoranti aperti. “La risposta a questa zona bianca c’è già stata, abbiamo dei ragazzi nostri clienti abituali che hanno già prenotato per l’aperitivo di oggi”, prosegue la donna, ma invita però a non abbassare la guardia, “Saremo attenti a far rispettare le regole sia ai nostri operatori che ai clienti”. Del resto il timore che i contagi ripartano c’è: ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi, lunedì 1 marzo, laè diventata zona bianca. I ristoratori sono già molto soddisfatti e felici dei primi risultati raggiunti, sono già fioccate le prenotazioni. “Siamo molto contenti, il sacrificio che abbiamo fatto ha dato i suoi risultati, è una boccata d’aria per chi fa questo mestiere”, ha commentato una proprietaria di un bar di Cagliari, ai microfoni di Mattino Cinque. Da oggi, dunque, incambiano gli orari del coprifuoco, non più alle 22 ma alle 23:30. Bar e ristoranti aperti. “La risposta a questa zona bianca c’è già stata, abbiamo dei ragazzi nostri clienti abituali che hanno già prenotato per l’aperitivo di oggi”, prosegue la donna, ma invita però a non abbassare la guardia, “Saremo attenti a far rispettare le regole sia ai nostri operatori che ai clienti”. Del resto il timore che i contagi ripartano c’è: ...

