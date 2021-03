Sardegna in zona bianca, c'è l'ordinanza: che cosa cambia in concreto (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell'Isola ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21, coprifuoco che slitta dalle 23.30 alle 5 fino al prossimo 15 marzo. Per palestre, piscine, musei e altre attività serviranno invece ... Leggi su today (Di lunedì 1 marzo 2021) Nell'Isola ristoranti aperti fino alle 23, bar fino alle 21, coprifuoco che slitta dalle 23.30 alle 5 fino al prossimo 15 marzo. Per palestre, piscine, musei e altre attività serviranno invece ...

Corriere : Sardegna diventa zona bianca È la prima regione in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Postfin : La follia del virus, Sardegna zona bianca, ma vietato fermarsi nei lungomare o nelle piazze, camminare, camminare s… - stagatocle : RT @ilruttosovrano: La Sardegna è in zona bianca fino alla riapertura del Billionaire. -