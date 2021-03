Sanremo | Orietta Berti chiarisce | “Nessuna polemica con Marcella Bella”

Leggi su ck12

(Di lunedì 1 marzo 2021), cantante in gara a2021,la sua posizione in merito ad un presunto attacco verso: “Lungi da me far, Mi spiace se la mia dichiarazione è stata travisata nelle intenzioni e mi spiace ancor di più che da un’intervista, altri giornali abbiano rafforzato il gossip”, in gara a2021 con il brano “Quando ti sei innamorato”, ha voluto chiare la disputa che la vede coinvolta contro. La cantante ha voluto rassicurare un po’ tutti che conl’amicizia è più salda che mai e che la sua intenzione non è sicuramente quella di far ...