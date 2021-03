Sanremo: mercoledì Laura Pausini sarà al Festival (Di lunedì 1 marzo 2021) Mancano poche ore all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Un’ edizione unica, senza pubblico in sala. Diodato il vincitore della scorsa edizione del Festival aprirà con la canzone vincitrice “Fai rumore”. Confermata super ospite Loredana Bertè che presenterà oltre a un medley dei suoi successi anche l’inedito “Figlia di…”. Ma la novità più ghiotta è un’altra. Laura Pausini sarà al Festival di Sanremo? Si, in conferenza stampa è stata confermato da Amadeus, Laura Pausini ci sarà, mercoledì sera “con il suo meritatissimo Golden Globe”. Subito dopo riceve la telefonata della vincitrice: “Non ci sono tante parole, ci sono solo cuori che battono e emozioni a mai ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Mancano poche ore all’inizio della 71esima edizione deldi. Un’ edizione unica, senza pubblico in sala. Diodato il vincitore della scorsa edizione delaprirà con la canzone vincitrice “Fai rumore”. Confermata super ospite Loredana Bertè che presenterà oltre a un medley dei suoi successi anche l’inedito “Figlia di…”. Ma la novità più ghiotta è un’altra.aldi? Si, in conferenza stampa è stata confermato da Amadeus,cisera “con il suo meritatissimo Golden Globe”. Subito dopo riceve la telefonata della vincitrice: “Non ci sono tante parole, ci sono solo cuori che battono e emozioni a mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo mercoledì Sanremo è già tutta una classifica: i pronostici per la vittoria finale ... 'Matilda De Angelis sarà con me sul palco martedì, Elodie mercoledì, giovedì Vittoria Ceretti, ... Intanto la città di Sanremo, da oggi in zona gialla (diversamente da quanto era stato annunciato, cioè ...

Dellai a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte: l'attesa per l'esibizione, le prove e i prossimi progetti: 'Siamo carichi!' I Dellai sono in gara al Festival di Sanremo 2021 , tra le Nuove Proposte , con il brano " Io sono Luca ". I due fratelli si esibiranno nella serata di mercoledì 3 marzo, come annunciato oggi in conferenza stampa. Queste le parole sul ...

