Sanremo: Cinquetti, Leali e Marcella Bella ospiti mercoledì (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma/Sanremo, 1 mar. (Adnkronos) - Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella torneranno al festival di Sanremo nella serata di mercoledì. I tre saranno protagonisti di una celebrazione della storia del festival con due brani a testa. Lo ha annunciato Amadeus, spiegando che Cinquetti canterà 'Non ho l'età' e 'Dio come ti amo', Leali 'Mi manchi' e 'Io amo' e Marcella Bella 'Senza un briciolo di testa' e 'Montagne verdi'.

