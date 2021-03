Sanremo 2021, Nuove proposte: Avincola – Goal! (Di lunedì 1 marzo 2021) Classe 1987, Simone Avincola è uno dei nomi più promettenti della scena cantautoriale romana. A 21 anni pubblica il suo primo Ep di inediti, cui farà seguito nel 2014 Così canterò tra vent’anni e nel 2015 KM28. Ma la sua carriera artistica non si ferma alla musica, tant’è che nel 2013 al Cinema America di Roma presenta il suo docufilm Stefano Rosso – L’ultimo Romano, che gli farà conquistare il Premio MEI Cinema. Nel suo percorso artistico ha incrociato alcuni grandi maestri della cultura musicale e culturale italiana come Riccardo Sinigallia, Freak Antoni degli Skiantos, Paolo Giovenchi, Fiorello e Edoardo De Angelis. Dopo anni trascorsi a sperimentare Nuove sonorità, nel 2019 pubblica il singolo Tra poco, cui fa seguito Un rider. Nel 2020 pubblica Miami a Fregene il cui video, diretto da Phaim Bhuiyan, conquisterà il David di Donatello 2020 come ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Classe 1987, Simoneè uno dei nomi più promettenti della scena cantautoriale romana. A 21 anni pubblica il suo primo Ep di inediti, cui farà seguito nel 2014 Così canterò tra vent’anni e nel 2015 KM28. Ma la sua carriera artistica non si ferma alla musica, tant’è che nel 2013 al Cinema America di Roma presenta il suo docufilm Stefano Rosso – L’ultimo Romano, che gli farà conquistare il Premio MEI Cinema. Nel suo percorso artistico ha incrociato alcuni grandi maestri della cultura musicale e culturale italiana come Riccardo Sinigallia, Freak Antoni degli Skiantos, Paolo Giovenchi, Fiorello e Edoardo De Angelis. Dopo anni trascorsi a sperimentaresonorità, nel 2019 pubblica il singolo Tra poco, cui fa seguito Un rider. Nel 2020 pubblica Miami a Fregene il cui video, diretto da Phaim Bhuiyan, conquisterà il David di Donatello 2020 come ...

WARNERMUSICIT : 27 febbraio 1993 27 febbraio 2021 28 anni fa @LauraPausini vinceva il Festival di Sanremo con ‘La solitudine’ iniz… - repubblica : Sanremo, Gaia: 'Ho la presunzione di cambiare le regole con la mia musica': 23 anni, l'esperienza dei talent (X Fac… - VanityFairIt : «Vado solo con la voglia di salire sul palco e far ascoltare una canzone. L’unica cosa che mi interessa è che chi m… - zazoomblog : Sanremo 2021 Amadeus nei guai: avete visto cos’è successo? - #Sanremo #Amadeus #guai: #avete #visto - MuredduGiovanni : RT @puresoulfree: Sanremo fa miracoli, per una settimana manda in vacanza il covid ???????? -