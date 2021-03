Sanremo 2021, Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista (Di lunedì 1 marzo 2021) Classe 1967, Max Gazzè è decisamente un veterano delle cronache dell’Ariston: quella all’edizione 2021 del Festival di Sanremo è la sua sesta volta. Cantautore e bassista italiano, Max suona il pianoforte da quando aveva 6 anni. Nasce a Roma da una famiglia di origini siciliane: il papà è originario di Scicli, nel ragusano. E lavora all’ambasciata italiana: per questa ragione Max passa la sua infanzia in Belgio, dove frequenta la Scuola europea. A 14 anni scopre il basso e inizia anche le sue esibizioni nel locali della capitale belga con alcune Band. Per cinque anni è bassista, arrangiatore e coautore dei 4 Play 4 (Alister Tomes, Russell Jarrett, Max Gazzè e Dave Cartwright), formazione inglese di Northern soul dalle escursioni pionieristiche nell’acid jazz. Con il gruppo si trasferisce nel sud ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Classe 1967, Maxè decisamente un veterano delle cronache dell’Ariston: quella all’edizionedel Festival diè la sua sesta volta. Cantautore e bassista italiano, Max suona il pianoforte da quando aveva 6 anni. Nasce a Roma da una famiglia di origini siciliane: il papà è originario di Scicli, nel ragusano. E lavora all’ambasciata italiana: per questa ragione Max passa la sua infanzia in Belgio, dove frequenta la Scuola europea. A 14 anni scopre il basso e inizia anche le sue esibizioni nel locali della capitale belga con alcune. Per cinque anni è bassista, arrangiatore e coautore dei 4 Play 4 (Alister Tomes, Russell Jarrett, Maxe Dave Cartwright), formazione inglese di Northern soul dalle escursioni pionieristiche nell’acid jazz. Con il gruppo si trasferisce nel sud ...

