Sanremo 2021, le prove generali: Colapesce Dimartino puntano al podio con la pattinatrice, Noemi, Madame e Arisa incantano (Di lunedì 1 marzo 2021) A differenza degli anni scorsi le prove generali del Festival di Sanremo 2021 si sono tenute a porte chiuse in ottemperanza ai rigidissimi protocolli sanitari che prevedono 'bolle sanitarie' separate tra teatro e giornalisti. Quindi abbiamo assistito a tutte e 26 le esibizioni in bassa diffusione sullo schermo allestito nella nuova Sala Stampa del Casinò di Sanremo. Un modo anche per valutare la performance con luci e regia, così come le si vedranno a casa in diretta su Rai Uno. AIELLO – ORA La regia segue ogni mossa di Aiello che punta molto sul ritmo e sulla performance. L'artista stesso ha dato delle direttive precise alla regia affinché fosse tutto perfetto. Commozione finale e ringraziamento all'orchestra. Non proprio precise esecuzione e intonazione. ANNALISA – DIECI Passano gli anni ma di ...

