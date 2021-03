Sanremo 2021: gli ospiti serata per serata (Di lunedì 1 marzo 2021) Emma Già detto delle presenze fisse – Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic – e delle donne che affiancheranno Amadeus, molti ospiti musicali e non sono attesi nelle cinque serate del Festival di Sanremo 2021. Sarà, per ovvie ragioni, un’edizione “made in Italy”, annuncia il conduttore e direttore artistico. Ecco chi ci sarà. Cast e ospiti prima serata, martedì 2 marzo La musica è il settore principale dove Amadeus ha pescato per “animare” il Festival, a cominciare dal vincitore in carica Diodato, atteso per la serata d’esordio, che vedrà anche il ritorno di Loredana Bertè a “risuonare” i suoi successi e presentare Figlia di…, il nuovo singolo. Sul palco anche la Banda della Polizia di Stato. Recap cast e ospiti della prima ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 marzo 2021) Emma Già detto delle presenze fisse – Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic – e delle donne che affiancheranno Amadeus, moltimusicali e non sono attesi nelle cinque serate del Festival di. Sarà, per ovvie ragioni, un’edizione “made in Italy”, annuncia il conduttore e direttore artistico. Ecco chi ci sarà. Cast eprima, martedì 2 marzo La musica è il settore principale dove Amadeus ha pescato per “animare” il Festival, a cominciare dal vincitore in carica Diodato, atteso per lad’esordio, che vedrà anche il ritorno di Loredana Bertè a “risuonare” i suoi successi e presentare Figlia di…, il nuovo singolo. Sul palco anche la Banda della Polizia di Stato. Recap cast edella prima ...

