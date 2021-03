Sanremo 2021: duetti e cover della terza serata (Di lunedì 1 marzo 2021) La terza serata di Sanremo 2021 sarà dedicata ai duetti e alle cover degli artisti in gara, chiamati a esibirsi accompagnati, o no, da altri ospiti. La terza serata di Sanremo 2021 sarà quella dedicata a duetti e cover, come è ormai tradizione del Festival. Giovedì 4 marzo, dunque, i 26 big in gara dovranno interpretare un pezzo scelto tra i grandi brani della storia della canzone d'autore. Gli artisti, che potranno scegliere di esibirsi da soli oppure insieme ad artisti ospiti, italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l'Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dai big durante la ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) Ladisarà dedicata aie alledegli artisti in gara, chiamati a esibirsi accompagnati, o no, da altri ospiti. Ladisarà quella dedicata a, come è ormai tradizione del Festival. Giovedì 4 marzo, dunque, i 26 big in gara dovranno interpretare un pezzo scelto tra i grandi branistoriacanzone d'autore. Gli artisti, che potranno scegliere di esibirsi da soli oppure insieme ad artisti ospiti, italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l'Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dai big durante la ...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - Silvia_Gastaldi : @Sanremo_2021 No dai devo lavorare io ma che uffiiii - maverick836 : RT @ossijgeno: Raga ma voi come vi sentite al pensiero che domani inizia Sanremo 2021 e nessuno ha ancora superato Sanremo 2020? #Sanremo20… -