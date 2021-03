Sanremo 2021 | da Fedez a Gazzè | gli artisti della prima serata

Leggi su dire

(Di lunedì 1 marzo 2021) SANREMO – Il Festival di Sanremo si lascia le polemiche alle spalle con la consapevolezza che sarà un’edizione storica, senza pubblico, ma simbolo di ripartenza. Ne è convinto Amadeus, che – alla vigilia della 71esima edizione del Festival di Sanremo – difende ancora una volta la scelta di organizzare la kermesse nonostante il perdurare della pandemia da Coronavirus. “Io credo che si debba andare verso una normalità”, ha ribadito il direttore artistico, che non ha escluso, durante le cinque serate, interventi di vicinanza ai lavoratori del settore musica e spettacolo. “La solidarietà è importante, lo saremo verso le persone non solo nella musica ma per tutti i settori”. Fare Sanremo, quindi, non è stata una prova di forza o di ostinazione. “Sanremo- ha spiegato Amadeus- non può risolvere i mali del mondo. Un festival dimesso non risolverebbe la situazione. Le persone, le istituzioni dovrebbero. Ci sono cantanti emozionati che ci raccontano: ‘È un anno che non suoniamo con una band’. Ci auguriamo che, come si è auspicato, anche i teatri e altri settori aprano a fine marzo“. Per questo, il festival non poteva essere cancellato: “Dobbiamo farlo per i telespettatori, per far ripartire la musica, per le case discografiche, i cantanti, i musicisti. È un’occasione per far lavorare queste persone”. Sanremo come motore della ripartenza, insomma, per regalare agli spettatori “cinque serate di spensieratezza e musica”.