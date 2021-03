Sanremo 2021, Amadeus in conferenza stampa: “Sarà un Sanremo storico, Laura Pausini sarà dei nostri” (Di lunedì 1 marzo 2021) Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa pre Festival e durante il consueto botta e risposta tra giornalisti e direttore artistico c’è stata l’incursione streaming di Laura Pausini. Amadeus ha annunciato che la vincitrice del Golden Globe per la miglior canzone originale sarà ospite durante la serata di mercoledì di Sanremo. Pausini ha confidato a conduttore e giornalisti: “E’ bellissimo, sono in zona arancione ma mi sento bianca rossa e verde. Tanta Italia. Scusate se sono emozionata, ma non ho ancora dormito. Sono emozionata e sono felicissima di tornare a Sanremo mercoledì sera. Vi ringrazio è tutto così bello. Tutte le volte che canto lì non vado mai al massimo, ma io mi ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 marzo 2021) Questa mattina si è tenuta lapre Festival e durante il consueto botta e risposta tra giornalisti e direttore artistico c’è stata l’incursione streaming diha annunciato che la vincitrice del Golden Globe per la miglior canzone originaleospite durante la serata di mercoledì diha confidato a conduttore e giornalisti: “E’ bellissimo, sono in zona arancione ma mi sento bianca rossa e verde. Tanta Italia. Scusate se sono emozionata, ma non ho ancora dormito. Sono emozionata e sono felicissima di tornare amercoledì sera. Vi ringrazio è tutto così bello. Tutte le volte che canto lì non vado mai al massimo, ma io mi ...

