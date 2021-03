Sampaoli domani a Marsiglia | in panchina solo il 10 marzo contro il Rennes

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 1 marzo 2021) Jorgedovrebbe arrivare nella tarda mattinata di, lo riporta L’Equipe. Come detto nei giorni scorsi, il 60enne argentino dovrà sottoporsi ad un isolamento dalla durata di sette giorni e dunque è rinviato il suo debutto sulladell’OM, probabilmente al 10, quando al Velodrome l’OM ospiterà il. Ilquesta settimana affronterà il Lille in Ligue 1 ed il Canet-en-Roussillon in Coupe de France con Nasser Larguet in in. Foto: Twitter Santos L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.