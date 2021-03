Salvini: "I vaccini anti-Covid? Se non arrivano dall'Ue, l'Italia si muova da sola" (Di lunedì 1 marzo 2021) “Se i vaccini non arrivano dall’Europa è giusto che l’Italia si muova per conto suo altrimenti non ne usciamo più”. Lo ha detto Matteo Salvini a Cagliari parlando con i giornalisti all’entrata nell’aula del tribunale dove si svolge l’udienza del processo contro un attivista sardo che aveva fatto un riferimento a Piazzale Loreto in occasione di una visita del leader della Lega a Cagliari nel 2017. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) “Se inon’Europa è giusto che l’siper conto suo altrimenti non ne usciamo più”. Lo ha detto Matteoa Cagliari parlando con i giornalisti all’entrata nell’aula del tribunale dove si svolge l’udienza del processo contro un attivista sardo che aveva fatto un riferimento a Piazzale Loreto in occasione di una visita del leader della Lega a Cagliari nel 2017.

RobertoBurioni : Pure Prodi (Romano Prodi, non Salvini, non Meloni, non Farage) dice che in EU sono stati inefficienti riguardo all'… - matteosalvinimi : #Salvini: Occorre potenziare le cure domiciliari, occorre correre con i vaccini producendoli in Italia visto che l'… - matteosalvinimi : #Salvini: San Marino, 35mila abitanti, dopo aver atteso invano i vaccini promessi da Italia e UE si sono rivolti a… - giornaleradiofm : Vaccini: Salvini, Italia per conto suo o non ne usciamo: (ANSA) - CAGLIARI, 01 MAR - 'Sul fronte vaccini l'Italia s… - HuffPostItalia : Salvini: 'I vaccini anti-Covid? Se non arrivano dall'Ue, l'Italia si muova da sola' -