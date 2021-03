Salvini continua a fare l'opposizione mentre è al governo: 'Dicano sì ai vaccini da San Marino' (Di lunedì 1 marzo 2021) Matteo Salvini in settimana incontrerà "i rappresentanti del governo di San Marino, visto che non arrivano i vaccini promessi dall'Europa è giusto andarli a cercare dove sono. L'Italia si muova per ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Matteoin settimana incontrerà "i rappresentanti deldi San, visto che non arrivano ipromessi dall'Europa è giusto andarli a cercare dove sono. L'Italia si muova per ...

globalistIT : - GiusyIannelli2 : @matteosalvinimi Salvini non ci deludere,troppo silenziosa la Lega sulla questione migranti.Continua l’invasione no… - LBasemi : @anna11824 Quasi quasi comincio a preoccuparmi, oppure è vero che invecchiando si migliora, ultimamente noto un mi… - brunieradino : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Dato che Salvini ha tradito i suoi elettori, almeno tu continua a lottare contro l’… - brianconley851 : RT @4everAnnina: @matteosalvinimi Non so se ci hai fatto caso, ma ti sono rimaste le bimbe e i bimbi di Salvini. Spessore veramente bassino… -