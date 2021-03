Salerno piange la scomparsa di Guido Rainone | portò l’Elisoccorso in Campania e nel Sud Italia

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si terranno domani 2 marzo alle ore 10 nella chiesa di San Francesco a Sarno le esequie dell’imprenditore, scomparso domenica nella sua abitazione aall’età di 83 anni. Originario di Sarno, dove con i fratelli Ciro ed Aldo aveva avviato il suo percorso nell’edilizia, l’imprenditore aveva poi espanso i suoi interessi lavorativi in diverse parti del mondo, Nigeria, Venezuela ed infine in Pakistan dove ha costruito l’autostrada che collega Islamabad a Karachi. Ancora oggi, il figlio Enrico opera in Etiopia nella costruzione della rete infrastrutturale e nella cura e gestione degli aeroporti. Imprenditore innovativo e visionario, che ha viaggiato, dovunque, nel mondo, orgoglioso delle sue radici e della sua terra profondamente amata,...

salernonotizie : Salerno piange padre Riccardo: anche l’ex cappellano del carcere ucciso dal Covid - ottochannel : Il Covid uccide, Salerno piange don Alfonso - salernonotizie : Salerno piange la scomparsa di don Alfonso. Il cordoglio del Sindaco Napoli - positanonews : #Copertina #Cronaca Salerno piange don Alfonso Santamaria, morto per complicanze dal Covid - ottopagine : Covid, Salerno piange la scomparsa di don Alfonso #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno piange

Salernonotizie.it

un'altra vittima del Covid: addio - come titola il quotidiano 'Le Cronache' a padre Riccardo Sommella. Il sacerdote è scomparso all'età di 97 anni dopo aver contratto il virus. Per ...Sarno . Continua ad aumentare la triste conta dei morti per Covid19 in provincia di. Un nuovo decesso è stato registrato nel comune di Sarno: non ce l'ha fatta Maria Rosaria Ragosta, la donna aveva 67 anni. Il sindaco Giuseppe Canfora ha espresso il suo cordoglio:' Siamo ...StampaSalerno piange un’altra vittima del Covid: addio – come titola il quotidiano “Le Cronache” a padre Riccardo Sommella. Il sacerdote è scomparso all’età di 97 anni dopo aver contratto il virus. Pe ...Covid, morto un uomo a Roccapiemonte “Il Sindaco Carmine Pagano è dispiaciuto di dover comunicare che un cittadino di Roccapiemonte, a causa di complicazioni dovute al Covid– ...