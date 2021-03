Salerno. Perché un racconto non è mai banale: Storia di Ettore L. di Rocco Della Corte (Di lunedì 1 marzo 2021) Perché leggere un racconto? Perché ne hanno scritti di bellissimi, da Calvino a Buzzati, da Zafon a Tabucchi. Oppure Perché sono piuttosto brevi, concepiti in maniera snella, adatti alla frenesia quotidiana. Richiedono un impegno totalizzante e intenso ma circoscritto, meno dispersivo Della forma romanzesca. Non è tuttavia necessario confrontare le due forme narrative nel caso di “Storia di Ettore L.”, antologia scritta dal giovane autore Rocco Della Corte e pubblicata dalla casa editrice Scatole Parlanti. Classe ’92, salernitano di nascita e veliterno d’adozione,ha dato alla luceun’opera può definirsi un “romanzo diffuso” anche se tutto ciò si comprende alla fine con una calviniana rivelazione. Dopo le esperienze ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 1 marzo 2021)leggere unne hanno scritti di bellissimi, da Calvino a Buzzati, da Zafon a Tabucchi. Oppuresono piuttosto brevi, concepiti in maniera snella, adatti alla frenesia quotidiana. Richiedono un impegno totalizzante e intenso ma circoscritto, meno dispersivoforma romanzesca. Non è tuttavia necessario confrontare le due forme narrative nel caso di “diL.”, antologia scritta dal giovane autoree pubblicata dalla casa editrice Scatole Parlanti. Classe ’92, salernitano di nascita e veliterno d’adozione,ha dato alla luceun’opera può definirsi un “romanzo diffuso” anche se tutto ciò si comprende alla fine con una calviniana rivelazione. Dopo le esperienze ...

manonfesso : RT @fatina909: ???????????? Bonny Ha appena un anno, è cresciuto in casa e adesso non lo vogliono più Dobbiamo trovargli presto una nuova ca… - caterinadef : RT @fatina909: ???????????? Bonny Ha appena un anno, è cresciuto in casa e adesso non lo vogliono più Dobbiamo trovargli presto una nuova ca… - cuguao : RT @fatina909: ???????????? Bonny Ha appena un anno, è cresciuto in casa e adesso non lo vogliono più Dobbiamo trovargli presto una nuova ca… - patriziafrezzat : RT @fatina909: ???????????? Bonny Ha appena un anno, è cresciuto in casa e adesso non lo vogliono più Dobbiamo trovargli presto una nuova ca… - elenacrick : RT @fatina909: ???????????? Bonny Ha appena un anno, è cresciuto in casa e adesso non lo vogliono più Dobbiamo trovargli presto una nuova ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Perché Givova Scafati, superata Forlì. LE DICHIARAZIONI Coach Alessandro Finelli: "C'è grande soddisfazione, devo fare i complimenti ai miei giocatori perché la partita difensiva è stata eccellente: lasciare Forlì a 60 punti con una ...

"Claudio. Il primo imperatore gallico di Roma", il saggio storico di Raffaele (...) Il primo imperatore gallico di Roma di Raffaele Bene è un'opera molto interessante perché risulta ... Raffaele Bene è nato nel 1999 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. È in procinto di ...

Mare, inquinamento da plastica: varata la flotta «spazzina» Buone Notizie LE DICHIARAZIONI Coach Alessandro Finelli: "C'è grande soddisfazione, devo fare i complimenti ai miei giocatorila partita difensiva è stata eccellente: lasciare Forlì a 60 punti con una ...Il primo imperatore gallico di Roma di Raffaele Bene è un'opera molto interessanterisulta ... Raffaele Bene è nato nel 1999 a Nocera Inferiore, in provincia di. È in procinto di ...