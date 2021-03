(Di lunedì 1 marzo 2021) Ventiseiesimo turno di Serie B, ed è un incrocio interessante quello che vede quest’oggi impegnate lae la. Pareggio a reti bianche nell’ultimo turno per la squadra di Castori sul campo della Reggiana, un punto che muove la classifica ma che si sostanzia in un nulla di fatto data la frenata brusca dei tutte le InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Salernitana-Spal (martedì 2 marzo, ore 19): formazioni, quote, pronostici - TuttoSalerno : Salernitana, è ora di ritrovare il fattore Arechi: con la Spal il successo può valere doppio - sportli26181512 : Serie B, gli arbitri: Reggina-Empoli a #Valeri. #Irrati per Salernitana-Spal: Frosinone-Monza, c'è #DiMartino.… - CinqueNews : Salernitana-SPAL: numeri, curiosità e statistiche - salernonotizie : Salernitana, l’Arechi deve tornare fortino: con la Spal il successo può valere doppio -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Spal

ROMA - L'Aia ha comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno di Serie B in programma martedì 2 ......- Cosenza (Serie B) - DAZN Reggina - Empoli (Serie B) - DAZN Cittadella - Pescara (Serie B) - DAZN Ascoli - Pisa (Serie B) - DAZN e DAZN1 Chievo - Pordenone (Serie B) - DAZN(Serie ...LECCE – Sarà Venezia-Reggiana ad aprire il programma della 26ª giornata del campionato di Serie B che propone l’ennesimo turno infrasettimanale della stagione. I lagunari di mister Zanetti sono reduci ...Un richiamo condivisibile per quanto riguarda la singola partita poiché il Lecce, soprattutto nel secondo parziale di gara, è stato troppo poco propositivo in fase offensiva, preferendo aspettare le m ...