Sale o bicarbonato di sodio, rimedi contro le tracce di deodorante sui vestiti (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutti abbiamo quei vestiti che ci piacciono tanto ma non mettiamo più a cause delle macchie di sudore che non vengono più via. Questo tipo di macchie non sono dovute solo al sudore stesso, ma anche dagli elementi che compongono i deodoranti commerciali. La maggior parte dei deodoranti reperibili in commercio, infatti, contengono sali di alluminio, che uniti al sudore provocano questo tipo di macchie. In questo articolo vi suggeriamo alcuni rimedi naturali, rapidi ed efficaci. Vediamo quali sono e come impiegarli. credit: pixabay/Hans Sale Non tutti lo sanno, ma il Sale da cucina è un ottimo rimedio per rimuovere le macchie di sudore dai vestiti. Oltre alla sua facile reperibilità, esso può essere impiegato sia su capi chiari che su capi scuri. Tutto ciò che dovete fare è cospargere le ... Leggi su virali.video (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutti abbiamo queiche ci piacciono tanto ma non mettiamo più a cause delle macchie di sudore che non vengono più via. Questo tipo di macchie non sono dovute solo al sudore stesso, ma anche dagli elementi che compongono i deodoranti commerciali. La maggior parte dei deodoranti reperibili in commercio, infatti, contengono sali di alluminio, che uniti al sudore provocano questo tipo di macchie. In questo articolo vi suggeriamo alcuninaturali, rapidi ed efficaci. Vediamo quali sono e come impiegarli. credit: pixabay/HansNon tutti lo sanno, ma ilda cucina è un ottimoo per rimuovere le macchie di sudore dai. Oltre alla sua facile reperibilità, esso può essere impiegato sia su capi chiari che su capi scuri. Tutto ciò che dovete fare è cospargere le ...

marsela72838467 : @Antonio_Tajani @forza_italia Da quando il reddito di cittadinanza !!! I locali li avete chiusi .. chi frequenter… - giocarmon : - Acquario Non lavate la vasca dell’acquario con detersivo perché tossico per i pesci, ma con una soluzione di acq… - Andrea751201 : RT @KoishiHedgehog: @icedwithin Dosi per 5 sfoglie 250 g di farina 0 250 g di farina di farro o integrale 250 g di acqua 80 g di olio d’ol… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale bicarbonato Con questi prodotti che tutti hanno in casa il divano sarà libero da macchie impossibili Il consiglio furbo: è possibile sostituire il sale con del bicarbonato . Il risultato sarà garantito. Da oggi niente più paura per il sofà: con questi prodotti che tutti hanno in casa il divano sarà ...

Ogni quanto lavare il trench per essere impeccabile ... come prima cosa procurati del bicarbonato di sodio, del sapone di Marsiglia, dell'aceto, un limone, del sale, del talco, un panno di tela e/o un panno in microfibra bianchi, una spazzola per abiti. ...

Con aceto e bicarbonato la pulizia è più naturale La Repubblica Uno spray al bicarbonato per la carie Ricerca evidenzia gli effetti di uno spray specifico. Il bicarbonato ci libererà dalla carie? Forse non del tutto, ma il suo contributo potr ...

Ogni quanto lavare il trench per essere impeccabile e cool chic in ogni occasione From ELLE "Metti un trench, e all'improvviso ti senti Audrey Hepburn che passeggia lungo la Senna", disse Michael Kors. Così, il capospalla ideale per le mezze stagioni è tornat ...

Il consiglio furbo: è possibile sostituire ilcon del. Il risultato sarà garantito. Da oggi niente più paura per il sofà: con questi prodotti che tutti hanno in casa il divano sarà ...... come prima cosa procurati deldi sodio, del sapone di Marsiglia, dell'aceto, un limone, del, del talco, un panno di tela e/o un panno in microfibra bianchi, una spazzola per abiti. ...Ricerca evidenzia gli effetti di uno spray specifico. Il bicarbonato ci libererà dalla carie? Forse non del tutto, ma il suo contributo potr ...From ELLE "Metti un trench, e all'improvviso ti senti Audrey Hepburn che passeggia lungo la Senna", disse Michael Kors. Così, il capospalla ideale per le mezze stagioni è tornat ...