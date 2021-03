Sabrina Salerno confessa: Sono insoddisfatta, vi svelo un segreto (Di lunedì 1 marzo 2021) Sabrina Salerno parla ai fan a cuore aperto. In un post sul suo profilo instagram ha svelato un segreto inaspettato. Ecco cosa ha detto. Un post instagram a cui ha allegato una foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza mozzafiato: questo ha fatto oggi Sabrina Salerno per annunciare la sua intervista esclusiva al quotidiano Il resto del Carlino. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 1 marzo 2021)parla ai fan a cuore aperto. In un post sul suo profilo instagram ha svelato uninaspettato. Ecco cosa ha detto. Un post instagram a cui ha allegato una foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza mozzafiato: questo ha fatto oggiper annunciare la sua intervista esclusiva al quotidiano Il resto del Carlino. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

erconte2 : @ActarusQ @sabrina__sf E io che credevo che l’avesse detto Sabrina Salerno ?????? - ninaoraloso : @Odio_Tutti__ Ma falla finita...te le mando sempre in dm e tu non mi rispondi nemmeno...guardi solo quelle di Sabri… - DavidFanelli62 : @MaurizioAlba Pensa a me io avevo il poster di Sabrina Salerno: nuda. - zazoomblog : Sabrina Salerno: sexy e arrabbiata. Siamo donne non curve. Belle con orgoglio - #Sabrina #Salerno: #arrabbiata.… - geokawa : RT @mffashion_com: Le giacche di Sabrina Salerno all'asta per Animal equality Italia -