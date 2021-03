Ryan Kaj | lo youtuber milionario di soli 9 anni | sbarca in Italia tra mille polemiche

Leggi su wired

(Di lunedì 1 marzo 2021)e l’ospite misteriosoNel 2020, per il terzo anno consecutivo,Kaji si è guadagnato, è il caso di dirlo, il titolo dipiù pagato al mondo: 29,5 milioni di dollari. Cui andrebbero aggiunti circa 200 milioni di dollari (è una stima), raggranellati grazie ai diritti d’immagine per oltre un migliaio di prodotti: gadget, giochi, abbigliamento, un menu per bambini di una catena di fast food, un dentifricio, e così via. E, se non bastasse, c’è da aggiungere il compenso – plurinon c’è bisogno di dirlo – per la sua serie Tv su Nickelodeon. A rendere il tutto ancora più incredibile, il fatto cheKaji ha solo 9e che il “talento” che lo ha reso ricco è spacchettare e provare giochi (attività alla quale, più di recente, ha aggiunto esperimenti scientifici ...