Rugby Sei Nazioni | Italia strapazzata dall’Irlanda | ora c’è il Galles

(Di lunedì 1 marzo 2021) Giornata da dimenticare per l’dial torneo Sei. Gli azzurri sono stati sconfitti10-48 in una partita giocata allo stadio Olimpico di Roma. L’non vince un match dal 2015. Quella patita contro l’Irlanda è la 30ª sconfitta consecutiva nel torneo. La terza nell’edizione 2021 dopo quelle contro l’Inghilterra e la Francia. Gli irlandesi dominano il campo Per gli irlandesi è il primo successo in questo torneo, ma del tutto meritato, con sei mete realizzate e un dominio costante durante tutto l’incontro. Di Meyer l’unica meta azzurra allo scadere del primo tempo. Davvero difficile commentare la partita dell’. Del resto finora in due partite l’Irlanda aveva segnato soltanto due mete. Battendo a Cardiff l’Inghilterra (40-24), il ...

