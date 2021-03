Rottamazione ter e saldo e stralcio: proroga in arrivo. Stop ai pagamenti del 1° marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Eccoci con una ulteriore proroga per Rottamazione ter e saldo e stralcio, annunciata dal Ministero dell’economia. Stop alla scadenza di oggi 1° marzo per i pagamenti delle rate 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della Rottamazione-ter. Il ministero ha annunciato l’arrivo di un provvedimento pronto a far slittare ulteriormente questa scadenza, avvisando quindi chi è in fermento per la deadline di oggi, di non preoccuparsi. Ci sarà ancora tempo. Resta solo da capire la prossima data ultima. Questa la nota stampa del Mef: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 1 marzo 2021) Eccoci con una ulterioreperter e, annunciata dal Ministero dell’economia.alla scadenza di oggi 1°per idelle rate 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della-ter. Il ministero ha annunciato l’di un provvedimento pronto a far slittare ulteriormente questa scadenza, avvisando quindi chi è in fermento per la deadline di oggi, di non preoccuparsi. Ci sarà ancora tempo. Resta solo da capire la prossima data ultima. Questa la nota stampa del Mef: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1°2021 per il pagamento delle rate ...

