Rosalinda e Andrea nella bufera | clip della loro prima notte insieme indignano il web FOTO

(Di lunedì 1 marzo 2021) Una volta terminata la sua esperienzacasa del GF Vip,Cannavò eZenga sono finiti al centro di unaper aver mostrato ai fan dei contenuti inerenti la. La coppia ha pubblicato dellee dei video direttamente dalla camera d’hotelquale alloggiano. Le allusioni alquanto spinte e i commenti dei due protagonisti hanno sollevato non poche polemiche sul web. In molti, infatti, hanno reputato ilcomportamento come un voler spettacolarizzare questa relazione ignorando completamente l’ex fidanzatoCannavò. Ladie ...

mattino5 : #GFVIP, Arrivano i primi video social di Rosalinda insieme ad Andrea Zenga fuori dalla casa! Sarà amore? #Mattino5 - GrandeFratello : ... e mentre Stefania rientra in Casa, Rosalinda fa i conti con l'assenza di Andrea. #GFVIP - GrandeFratello : Lo stretto avvicinamento tra Rosalinda e Andrea Zenga ha turbato molto Dayane che ha manifestato palesemente il suo… - pascaziomarco : RT @mattino5: #GFVIP, Arrivano i primi video social di Rosalinda insieme ad Andrea Zenga fuori dalla casa! Sarà amore? #Mattino5 https://t… - supersonika12 : Se fino a luglio staranno insieme ???????? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Andrea

Come quando ha suggerito adZenga che se la Mello non avesse mollato l'osso (l'osso sarebbe, l'eterna indecisa, la finta fidanzata di tutti, la classica etero vorrei - ma - non - ...Inutile dire che in quel momento la reazione più sincera e giusta sia stata quella diZelletta che, tra le risate, dopo aver pensato a, ha addirittura fatto il nome di Alfonso ...La modella brasiliana svela di essersi innamorata di una persona. Stasera Alfonso proclama il vincitore della quinta edizione del reality più spiato d'Italia ...Tra un sorso di vino e l'altro Dayane Mello stupisce ancora una volta i suoi coinquilini. "Io sono innamorata" rivela improvvisamente la modella brasiliana, durante una chiacchierata con altri d ...