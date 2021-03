Rosalinda Cannavò distrugge le Rosmello | “Io e Dayane Mello siamo solo amiche” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 1 marzo 2021)mette le cose in chiaro:amicizia conCome accade ad ogni concorrente uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5, ancheè stata intervistata da Gabriele Parpiglia per il magazine Chi. Il giornalista e braccio destro di Alfonso Signorini ha chiesto alla sua ospite se conha provato qualcosa un po’ di più di un’amicizia? A quel punto, senza giri di parole la 28enne messinese ha categoricamente negato. “Quella fra me eè stata un’amicizia fortissima, io stessa ho usato più volte la parola amore perché per me l’amicizia è amore, ho già spiegato questa cosa tante volte: si trattavadi amicizia”, ha asserito la nuova fiamma di ...