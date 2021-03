Roma ‘Scuola di ladre’ | dal campo nomadi ai furti in appartamento Tre giovanissime nei guai

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 marzo 2021) Hanno tentato di forzare la porta di unin un elegante stabile di via Cesare Pavese, ma una chiamata al 112 ha dato l’allarme e ha sventato il furto. Una volta sul posto, le gazzelle dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno raggiunto il piano e hanno fermato le tre giovani ladre: si tratta di una ragazza di 23 anni con diversi precedenti e due minori di 16 e 17 anni incensurate, tutte appartenenti aldi via di Salone. Le tre, alla vista dei Carabinieri, hanno tentato di scappare, buttando dalla finestra il grosso cacciavite, la chiave inglese e la lastra che avevano utilizzato per scardinare la porta di casa di un’anziana signorana. Gli arnesi da scasso sono stati recuperati e sequestrati dai militari che hanno poi arrestato la 23enne e denunciato in ...