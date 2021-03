Roma, ricorso sconfitta a tavolino: fissata l’udienza al CONI (Di lunedì 1 marzo 2021) La Roma spera di vedersi cancellata la sconfitta a tavolino per aver schierato Amadou Diawara contro il Verona. La situazione Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto la richiesta di udienza in presenza formulata dalla Roma in merito al ricorso sul 3-0 a tavolino con il Verona. Lo riporta Il Tempo sottolineando che l’appello in questione verrà discusso tra un paio di settimane. I giallorossi erano stati puniti perchè avevano schierato Amadou Diawara, giocatore non iscritto nella lista dei 25 calciatori della rosa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Laspera di vedersi cancellata laper aver schierato Amadou Diawara contro il Verona. La situazione Il Collegio di Garanzia dello Sport delha accolto la richiesta di udienza in presenza formulata dallain merito alsul 3-0 acon il Verona. Lo riporta Il Tempo sottolineando che l’appello in questione verrà discusso tra un paio di settimane. I giallorossi erano stati puniti perchè avevano schierato Amadou Diawara, giocatore non iscritto nella lista dei 25 calciatori della rosa. Leggi su Calcionews24.com

Datafriedkin : RT @Fil_Biafora: Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto la richiesta di udienza in presenza formulata dalla #ASRoma: il ri… - torch_80 : RT @Fil_Biafora: Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto la richiesta di udienza in presenza formulata dalla #ASRoma: il ri… - massimilianodu : Hanno accettato il ricorso della Roma ahahah. Le provano di tutte per portarla in Champions. In Italia i regolament… - LaRomanBomber : RT @Fil_Biafora: Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha accolto la richiesta di udienza in presenza formulata dalla #ASRoma: il ri… - forzaroma : Caso Diawara, ricorso in presenza a metà marzo #ASRoma -