Roma, riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto: il più grande sepolcro circolare del mondo antico (Di lunedì 1 marzo 2021) Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo - per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno -sul sito www.MausoleodiAugusto.it, dove si potrà anche pre - acquistare il ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) Le prenotazioni, già sold out, saranno nuovamente possibili dal 1° marzo - per il periodo dal 22 aprile al 30 giugno -sul sito www.di.it, dove si potrà anche pre - acquistare il ...

Agenzia_Italia : Riapre a Roma il Mausoleo di Augusto, era chiuso da 14 anni - Tg3web : Nei giorni delle chiusure, c'è anche una trattoria che oggi riapre, quella speciale nel centro di Roma, in cui lavo… - DiFazio_Faby : RT @JCultHeritCrime: ?? L'attesa, durata quattordici anni per via di un imponente #restauro, è terminata: riapre oggi il #Mausoleo di August… - ilfaroonline : Roma, il Mausoleo di Augusto riapre al pubblico: sold out per le visite fino ad aprile - Dansai75 : RT @Radio1Rai: ?? #Cultura Riapre a Roma il Mausoleo di Augusto dopo 14 anni di chiusura. La sindaca Raggi: “Restituiamo un gioiello”. Sold… -