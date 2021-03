Roma | ragazza muore dopo un incidente con auto della polizia che inseguiva dei rapinatori

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tragico. Unaè morta all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, zona estCapitale. Lo riferisce il Messaggero.it in un articolo di Marco De Risi. Per cause non ancora chiare, la donna è morta in seguito ad unfrontale tra un'stradale e una seconda macchina, inseguita dagli agenti. ...

Tragico incidente a. Unadi 17 anni è morta all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, zona est della Capitale. Lo riferisce il Messaggero.it. Per cause non ancora chiare, la donna è morta in seguito ...Incidente stradale mortale nella mattinata di lunedì. Unadi 18 anni ha perso la vita nello scontro frontale fra più veicoli durante un inseguimento da parte della polizia stradale di un veicolo con persone sorprese poco prima a rubare. Sulla vicenda ...