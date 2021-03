Roma | pattuglia della polizia stradale travolge auto durante inseguimento | morta una 17enne

(Di lunedì 1 marzo 2021) Una ragazza di 17 anni èa bordo di un’travolta da unaun, alla periferia di. L’incidente è avvenuto in via di Salone, zona EsteCapitale. Secondo quanto si è appreso la ragazza era incon altre persone. Nell’impatto c’è un ferito grave, che era incon lei. Feriti anche due poliziotti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

giornaleradiofm : Durante inseguimento pattuglia travolge auto, muore 17enne: (ANSA) - ROMA, 01 MAR - E' finito in tragedia un insegu… - Agenpress : Roma. Tragedia durante un inseguimento pattuglia polizia. Muore ragazza di 17 anni - UnioneSarda : #Roma: nell'impatto è rimasta ferita un'altra persona, che era in auto con lei - AngelaCavelli : RT @repubblica: Roma, investita da auto della polizia, muore ragazza a Settecamini: Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la pattuglia… - Yogaolic : RT @repubblica: Roma, investita da auto della polizia, muore ragazza a Settecamini: Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la pattuglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pattuglia

... a causa della pandemia di Covid - 19 in corso ma anche in questo periodo drammatico la... il sorvolo di tutti i capoluoghi di regione italiani culminata con il sorvolo della città di...Stavano mettendo a segno un colpo grosso allo sportello ATM di una banca in via Abruzzi, a, ma il sistema di allarme ha allertato il 112 che ha inviato sul posto i Carabinieri di. Colpo grosso al bancomat I due ladri erano entrati nel cortile interno dello stabile dove è ...E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di Roma. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una macchina. (ANSA ...Rivolto (Ud), 1 mar. (askanews) - La Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare italiana, meglio conosciuta come "Frecce Tricolori" compie 60 anni. Da sempre è uno dei più importanti sim ...