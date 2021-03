Roma | morta a 17 anni travolta dalla polizia che inseguiva la sua auto

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ferito gravemente un altro passeggero, più lievemente due agenti. L'incidente è avvenuto nella periferia est in seguito a una rapina avvenuta a Tivoli

Tragedia questa mattina aattorno alle 11, quando un'auto della polizia che stava inseguendo una vettura con a bordo dei ... Nello schianto, a quanto si apprende, èuna ragazza di 17 - 18 anni ...E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di. Una ragazza di 17 anni èdopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale che stava inseguendo una macchina. L'incidente è avvenuto a via di Salone, alla periferia est ...Una pattuglia della polizia stava inseguendo dei rapinatori, ma si è scontrata con un'auto e una ragazza 17enne è morta ...