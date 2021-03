Roma Milan: pressing capolavoro di Pioli, giallorossi soffocati – ANALISI TATTICA (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma Milan ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri che hanno dominato TATTICAmente la gara grazie a un pressing ultra offensivo che ha messo in crisi Fonseca Il derby contro l’Inter aveva mostrato molti dei difetti tattici del Milan. Quando i rossoneri affrontano una difesa solida e bassa, faticano molto nel rendersi pericolosi e trovare varchi, ci sono ben poche idee su come disordinare le fila rivali. Al contrario, quando gli spazi si allungano e la gara diventa frenetica, il Milan riesce ad esaltarsi. Si è visto chiaramente nel match contro la Roma, in cui i padroni di casa hanno sofferto molto l’intensità rossonera, soprattutto nei primi 20?. Fonseca nel post gara si è lamentato molto della costruzione della Roma, troppo imprecisa: i ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021)ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri che hanno dominatomente la gara grazie a unultra offensivo che ha messo in crisi Fonseca Il derby contro l’Inter aveva mostrato molti dei difetti tattici del. Quando i rossoneri affrontano una difesa solida e bassa, faticano molto nel rendersi pericolosi e trovare varchi, ci sono ben poche idee su come disordinare le fila rivali. Al contrario, quando gli spazi si allungano e la gara diventa frenetica, ilriesce ad esaltarsi. Si è visto chiaramente nel match contro la, in cui i padroni di casa hanno sofferto molto l’intensità rossonera, soprattutto nei primi 20?. Fonseca nel post gara si è lamentato molto della costruzione della, troppo imprecisa: i ...

