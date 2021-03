Roma - Milan, le pagelle giallorosse. Spinazzola guerriero solitario (6,5), Veretout si riprende con un eurogol (6,5), Fazio pachidermico (4,... (Di lunedì 1 marzo 2021) PAU LOPEZ 5,5 Con le mani evita un passivo pesante e dice no a chiunque si avvicini, ma coi piedi provoca il gol di Rebic e per poco non fa godere di tacco Ibra MANCINI 5,5 Un'ora da nervi saldi, poi ... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) PAU LOPEZ 5,5 Con le mani evita un passivo pesante e dice no a chiunque si avvicini, ma coi piedi provoca il gol di Rebic e per poco non fa godere di tacco Ibra MANCINI 5,5 Un'ora da nervi saldi, poi ...

capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - acmilan : Big numbers following a big win, read all about them ?? - Milanistifurios : RT @supersonico1986: Ricapitoliamo l'arbitraggio: Rigore Milan ? Non rigore Roma ? Non rigore Tomori ? Non rigore Leao ? Alla fine i dann… - emmeemme__ : @Zorochan_1 Le partite ottime del milan le vedendo tempo fa, secondo me avete meritato ma la prestazione della roma… -