Roma-Milan 1-2, Sconcerti: “Il Milan è irreale” | Serie A News (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco come il giornalista Mario Sconcerti, sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha visto Roma-Milan 1-2 di ieri sera allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan 1-2, Sconcerti: “Il Milan è irreale” Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 marzo 2021) Ecco come il giornalista Mario, sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha visto1-2 di ieri sera allo stadio 'Olimpico'1-2,: “IlPianeta

capuanogio : Nel momento più difficile, col rischio di farsi risucchiare in classifica e perdendo #Ibrahimovic, #Rebic e… - AntoVitiello : Colpaccio del #Milan a #Roma. Risposta di grande personalità, d'intensità e rabbia, per uscire dal momento di fless… - acmilan : Big numbers following a big win, read all about them ?? - RibaltaRossoner : Le pagelle di #ribaltarossonera curate da @DomCut_MT. Questa volta tanti voti alti. Scrivete le vostre opinioni sot… - MomentiCalcio : #Milan, allarme rosso per gli infortuni: a #Roma ieri sera tre ko -